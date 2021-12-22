Elazığ'da sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda sahte içki ürettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste arama yapan jandarma, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 410 litre kaçak üretilen şarap ve yakalanan bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca, iki tabanca şarjörü ve 25 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

