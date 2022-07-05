Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bir marketten sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler şüphelinin F.K. (58) olduğunu tespit etti.

Yakalanan şüphelinin aracında ve üst aramasında 100 liralık 21 sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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