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Elazığ’da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

29.09.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Elazığ’da şarampole devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.M. idaresindeki 23 P 3427 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu Aksaray Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonetteki biri bebek 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Elazığ

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