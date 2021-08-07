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Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırda ağır hasar oluştu

07.08.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırda ağır hasar oluştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Merkeze bağlı Üçağaç köyünde, Bülent Kaya yönetimindeki 23 BH 943 plakalı tırın motor kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Keban Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tırın çekicisi kullanılamaz hale geldi, dorsesinde ise hasar oluştu.

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