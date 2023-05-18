YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı

18.05.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü tamamen yandı

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BL 105 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurarak yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular başka otobüse nakledildi.

Yangın nedeniyle kara yolunun Elazığ istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldıKapkaççı, yaşlı depremzedeyi yerde sürükleyip 1 milyon liralık altınını çaldı
Devrilen tırın sürücüsü çıkan yangında hayatını kaybettiDevrilen tırın sürücüsü çıkan yangında hayatını kaybetti
Ağrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyorAğrı'da devlet destekli projelerle tarımsal ürün çeşitliliği artıyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Elazığ otobüs

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Mayıs Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:02
Öğle
12:25
İkindi
16:17
Akşam
19:37
Yatsı
21:11

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Perşembe

Karakoçan eczanesi
Karakocan
Çiçek eczanesi
Merkez
Tanyolu eczanesi
Merkez
Çaydaçira eczanesi
Merkez
Safak eczanesi
Merkez
Furkan eczanesi
Kovancilar
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.