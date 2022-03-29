YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

29.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, açılan ateş sonucu K.G. başından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

K.G, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, av tüfeği, tabanca ve boş mermi kovanı buldu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandıKömürhan Köprüsü ve Tüneli ile 1 yılda 14 milyon lira tasarruf sağlandı
Iğdır'da çadırında keklik bulunan göçere 6 bin 200 lira ceza kesildiIğdır'da çadırında keklik bulunan göçere 6 bin 200 lira ceza kesildi
İzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldüİzmir'de tüfekle yaralanan iki kardeşten biri öldü
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Mart Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:06
Öğle
12:33
İkindi
16:04
Akşam
18:50
Yatsı
20:08
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.