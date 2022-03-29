Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, açılan ateş sonucu K.G. başından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

K.G, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, av tüfeği, tabanca ve boş mermi kovanı buldu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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