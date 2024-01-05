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Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

05.01.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da polis tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada 4 şüpheli yakalanarak, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 6 parça halinde toplam 56,70 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 5.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken birisi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

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