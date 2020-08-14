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Elazığ’da Sosyal Uyum Projesi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 14.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da hayata geçirilen Sosyal Uyum Projesi kapsamında kentteki mülteciler bilgilendirilerek Türkçe kursuna katılacak çocuklar tespit edildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle mülteciler ve göçmenlerin bulunduğu illerde hayata geçirilen Sosyal Uyum Projesi, Elazığ’da faaliyetlerine devam ediyor.

Elazığ’da hayata geçirilen Sosyal Uyum Projesi kapsamında kentteki mülteciler bilgilendirilerek Türkçe kursuna katılacak çocuklar tespit edildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve UNICEF iş birliğiyle mülteciler ve göçmenlerin bulunduğu illerde hayata geçirilen Sosyal Uyum Projesi, Elazığ’da faaliyetlerine devam ediyor. Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Türk ve mültecilerin kaynaşmasını sağlamak ve aralarında sosyal uyum sağlamak amacıyla gençleri bir araya getiriyor. Ekiplerin bu haftaki durağı Çarşı ve Akpınar Mahalleleri oldu. Mahallerdeki mülteci aileleri ziyaret eden ekipler, proje hakkında bilgi vererek pandemi sonrasında verilecek Türkçe kursuna katılacak çocukları tespit etti.
Proje hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Mülteci ve Türk kardeşlerimiz arasında sosyal uyumu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede sosyal çalışmacılarımız, ‘Ver Elini Kardeşim’ sloganıyla hareket edip her hafta Elazığ’ın farklı mahallelerine gitti. Burada ekiplerimiz dezavantajlı çocuklarımızla boyama, çocuk oyunları, yapboz, voleybol gibi sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak bir takım sosyal uyum etkinlikleri gerçekleştiriyorlar. Yapılan etkinliklerde dezavantajlı çocuklarımızın mutlu olduğunu görmek bizlerinde çok mutlu ediyor" dedi.

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