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Elazığ'da Sülük Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

10.02.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da Sülük Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesindeki Sülük Gölü, dondurucu soğukların etkisiyle buz tuttu.

Balkayası köyüne yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan, doğal güzelliği ve manzarasıyla dört mevsim ziyaretçileri ağırlayan gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Köylülerden Bünyamin Erdem, AA muhabirine, yüksek rakımlı bir tepede yer alan ve kışın kar nedeniyle arazi aracı ya da traktörle gidebildikleri Sülük Gölü'nün, huzur veren doğasıyla her mevsim ziyaretçileri çektiğini söyledi.

İlçe sakinlerinin sıklıkla ziyaret ettiği gölün, karla kaplanan çevresi ve buz tutan yüzeyiyle ayrı bir güzelliğe kavuştuğunu belirten Erdem, "Yöremizde son 10-15 yıldır böylesine yoğun kar yağmamıştı. Sülük Gölü yazın başka, baharda bir başka güzel. Kışın da kar manzarası ile ayrı bir güzelliğe büründü." dedi.

Erdem, yapılan tanıtımlarla her geçen yıl Sülük Gölü'ne gelen ziyaretçi sayısının arttığına işaret etti.

Ağın Kaymakamlığı ve Balkayası köyünde yaşayanlarca gölün çevresine çeşmeler yapıldığını, banklar ve barbeküler yerleştirildiğini anlatan Erdem, bu doğal güzelliği görmek için herkesi bölgeye davet etti.

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