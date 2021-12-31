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Elazığ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

31.12.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Üniversite Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu A.M.A. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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