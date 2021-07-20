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Elazığ'da trafik denetimi yapan jandarma ekiplerinden vatandaşlara bayram şekeri ikramı

20.07.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da trafik denetimi yapan jandarma ekiplerinden vatandaşlara bayram şekeri ikramı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Kurban Bayramı'nda trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, vatandaşlara bayram şekeri ikram etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi Jandarma Karakolu kontrol noktasında denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Durdukları araçlarda sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Sürücüleri güvenli bir yolculuk için trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyaran ekipler, araçlarda bulunan çocuklara boyama kitabı, boya kalemi, jandarma amblemi bulunan şapka hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması hususunda da uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve trafikle ilgili bilgilendirici broşürler dağıttı.

Denetimlere katılan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız da sürücülerin bayramını kutladı.

Uygulamadan memnuniyet duyduğunu dile getiren sürücülerden Remzi Korkmaz, "Elimizden geldiğince kemerimizi çıkarmamaya ve hız sınırlarını aşmama çalışıyoruz. Çünkü kendimiz için olmasa bile çocuklarımız için bu kurallara uymak zorundayız." dedi.

Sürücü Tuncay Bayram ise sürücülerin can güvenliği için denetim yapan ekiplere teşekkür ederek, "Trafik kurallarına uyuyoruz. Bu kurallar bizim için. Herkesin de bu kurallara uymasını istiyoruz." diye konuştu.

Denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

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