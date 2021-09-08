YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

08.09.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Elazığ istikametine giden Hekim Ç. idaresindeki 21 ABB 711 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Ahmet B'nin kullandığı 34 CEF 295 plakalı otomobil, Sakabaşı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki 01 EUT 85 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Eğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileriEğitimlerini tamamladılar! İşte İstanbul'un kadın itfaiyecileri
Elazığ'daki hain terör saldırısını yaşayanlar o günü unutmuyorElazığ'daki hain terör saldırısını yaşayanlar o günü unutmuyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
05:51
Öğle
12:26
İkindi
16:01
Akşam
18:51
Yatsı
20:09

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Aksın Eczanesi
Merkez
Demet Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Hazar Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.