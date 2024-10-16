YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA AA
16.10.2024 07:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da otomobilin trafik sinyalizasyon direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 28 EA 823 plakalı otomobil, sürücünün önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın yolda kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Elazığ kaza

Elazığ Namaz Vakitleri 16 Ekim Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:14
İkindi
15:20
Akşam
17:51
Yatsı
19:07
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.