YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da üretilen milyonlarca balık göl ve barajlara salınıyor

Elazığ’da üretilen milyonlarca balık göl ve barajlara salınıyor

21.07.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce balık üretim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Elazığ’da üretilen milyonlarca balık göl ve barajlara salınıyor

2019 yılında ’Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde Su Ürünleri Üretiminde Verimliliği Artırma Projesi’ çerçevesinde Keban Baraj Gölü Meşeli köyü mevkiinde yapımı tamamlanan Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve Üretim Birimi faaliyetlerini devam ediyor. AR-GE Merkezi ve Üretim Biriminde üretilen milyonlarla balık, göl ve barajlara bırakılıyor. Yeni türlerin kültüre alınması ve yemle ilgili yapılacak çalışmaların, ülkesel bazda su ürünleri sektörünün gelişmesine doğrudan ve dolaylı olarak olumlu katkı sağlaması hedeflenirken, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki AR-GE Merkezi ve Üretim Tesisinde ilk defa sazan üretimi yapılarak, üretilen bu balıklardan 2 milyon 581 bin adet pullu sazan yavrusu Elazığ ve çevresindeki 11 baraj gölüne stoklara takviye olarak bırakıldı.

Öte yandan AR-GE Merkezi ve Üretim Biriminde çalışmaların süreceği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandıYemek pişirmek için yakılan ateşte ev, traktör ve besihane yandı
Tokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntülerTokat’ta Afrika’yı aratmayan görüntüler
Toroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira olduToroslar Belediyesinde en düşük işçi maaşı 15 bin 500 lira oldu
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:26
Sabah
05:09
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:51
Yatsı
21:26

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Cumartesi

Cihan eczanesi
Merkez
Çatalçeşme eczanesi
Merkez
Bulutoglu eczanesi
Karakocan
Yaşam eczanesi
Merkez
Özkeser eczanesi
Kovancilar
Aytimur eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Doktorlar bile çıkana şaşırdı! O kadar ağırdı ki... Tam 9 kilogram...

Doktorlar bile çıkana şaşırdı! O kadar ağırdı ki... Tam 9 kilogram...

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

13 dönümlük arsa alıp 1+0 ev yaptı! Sosyal medyayı sallayan ev

13 dönümlük arsa alıp 1+0 ev yaptı! Sosyal medyayı sallayan ev

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.