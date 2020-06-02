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Elazığ’da üst yapı çalışmaları

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.06.2020 17:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da üst yapı kapsamında 4 mahallede kaldırım yenileme çalışması baylatıldı.Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kentin dört bir yanında yol bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sürdüğü, 38 mahalle de yapılması planlanan cadde ve sokaklarında deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Elazığ’da üst yapı kapsamında 4 mahallede kaldırım yenileme çalışması baylatıldı.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kentin dört bir yanında yol bakım-onarım ve yenileme çalışmaları sürdüğü, 38 mahalle de yapılması planlanan cadde ve sokaklarında deforme olan kaldırımlarda yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi. Yaz dönemi boyunca yürütüleceği aktarılan çalışmalara Sürsürü, Aksaray, Fevzi Çakmak ve Kırklar Mahallelerinde başlandığı kaydedildi.
Belediye Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,"Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan planlama kapsamında cadde ve sokaklarımızdaki kaldırımlarda hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Ekiplerimizce bir yandan asfalt yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ile yeni yol ve yol genişletme çalışmaları sürdürülürken bir yandan da kaldırım, tretuvar yenileme ve bakım-onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımızla şehrimizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz” denildi.

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