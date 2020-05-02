Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada bir miktar toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, uyuşturucuyla mücadele ile ilgili yaptığı çalışmada Bingöl yolunda uygulama yaptı .Ekiplerin uygulamasında, durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada bez parçalarına sarılı halde zulalanmış 74 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alındı.

Çalışmasını sürdüren ekipler, kent merkezinde sokak arasında şüpheli 2 şahsı fark ederek durdurdu. Şüphelilerin üste aramasında fişek halinde toz esrar ele geçirildi.

Polis, her iki olayla ilgili gözaltına alınan 5 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı.

