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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İHA İHA
29.04.2024 13:59
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Elazığ’da düzenlenen operasyonunda 706,58 gram uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 3 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 18 parça halinde 706,58 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 600 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler yapılırken, 1 şüpheli şahıs ise Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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