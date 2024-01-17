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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 28 zanlı yakalandı

AA AA
17.01.2024 07:56 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Palu ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 742 gram toz esrar, 61 gram skunk, 5 fişek kubar esrar, 4 fişek metamfetamin, 3 hassas terazi, 4 tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zanlılardan 21'i haklarında uyuşturucu kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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esrar Elazığ uyuşturucu

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