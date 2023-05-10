Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan kentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 8 kilo 944 gram kubar esrar ve 622 gram toz esrar ele geçirildi, 16 kişi hakkında işlem yapıldı.