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Elazığ’da vatandaşa maske hizmeti

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.07.2020 18:36 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte vatandaşları yönlendirmek için kurduğu stantla maske dağıtmaya başladı.Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde tedbirler sürdürülüyor.

Elazığ Valiliği maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kentte vatandaşları yönlendirmek için kurduğu stantla maske dağıtmaya başladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde tedbirler sürdürülüyor. Bu kapsamda Vali Erkaya Yırık’ın talimatıyla valilik binası önüne “Maske Dağıtım Noktası” standı kuruldu. Yetkiler tarafından stant önünden geçen vatandaşların önce elleri dezenfekte edildi, sonrasında ise ücretsiz maske verildi.
Sağlık için salgın sürecinde maske takmanın önemine dikkat çekilirken, vatandaşlarda uygulamayı desteklediklerini aktardı.

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