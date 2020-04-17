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Elazığ’da Vefa grubundan " Online" hizmet

ELAZIĞ HABERLERİ  | 17.04.2020 10:28 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu,telefonun yanı sıra ülke genelinde örnek olacak online başvuru dönemine geçerek vatandaşların taleplerini almaya başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Elazığ’da Vefa grubundan " Online" hizmet

Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu,telefonun yanı sıra ülke genelinde örnek olacak online başvuru dönemine geçerek vatandaşların taleplerini almaya başladı.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda hem rutin uygulamalar yapılıyor, hemde valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu sahada çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Vatandaşlara ulaşmayı kolaylaştırmak için çalışma yapan valilik ise örnek bir çalışmaya imza attı. Valilik bünyesinde yapılacak tüm işlemler için online hizmet verecek olan elazigvefa.gov.tr adresini hayata geçirdi. Adres üzerinden vatandaşların her türlü başvuruyu yapacağı ve Sosyal Destek Gruplarının ise buradan koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüteceği belirtildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım’da yaptıkları çalışmayı sosyal medyadan,"Gerçekleştirilen bu yeni hizmet kolaylığıyla ilgili,hizmet evinizde, işlemler cebinizde. Siz evde kalın diye her şeyi online yaptık ve kullanımınıza açtık.Bütün talep ve isteklerinizi bir tıkla elazigvefa.gov.tr adresinden bize iletebilirsiniz.Herşey sizin için, bütün hizmetlerimiz evde kalmanız için”paylaşımında bulunarak bilgi verdi.

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