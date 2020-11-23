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Elazığ’da yangın, 6 kişi dumandan etkilendi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.11.2020 17:37 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir binanın 4.

Elazığ’da bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Fırat Üniversitesi Kampüsünde yer alan 5 katlı lojmanlardan birinin 4. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E’nin ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada dairede ve binada bulunan 6 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenleri itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılanlar hazır bekletilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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