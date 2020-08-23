YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ’da yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor

Elazığ’da yaşlı adamdan 3 gündür haber alınamıyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 23.08.2020 10:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da evinden çıkan ve 3 gündür haber alınmayan yaşlı adam aranıyor.Olay Cuma günü merkez Salıbaba Mahallesinde meydana geldi.

Elazığ’da evinden çıkan ve 3 gündür haber alınmayan yaşlı adam aranıyor.
Olay Cuma günü merkez Salıbaba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 gibi evinden hurda toplamak için çıkan 4 çocuk babası Mehmet Ataşcı bir daha eve dönmedi. Alzheimer başlangıcı olan Ataşcı’dan haber alamayan ailesi önce kendi çabalarıyla araştırma yaptı fakat başarılı olamayınca polis ekiplerine bilgi verdi.
Aile, üzerinde siyah eşofman ve mavi tişört olan Ataşcı’yı görenlerin durumu güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
Yaşlı adamın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
İçişleri Bakanı Soylu: "Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var."
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
İçişleri Bakanı Soylu: "Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da m
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Aşiret düğününde takılar gelin ve damada değil sandığa atıldı
Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü
Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Elazığ Namaz Vakitleri 23 Ağustos Pazar

İmsak
04:08
Sabah
05:37
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:37

Elazığ Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Harput Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Elazığ’da 1 köy karantinaya alındı
Elazığ’da 1 köy karantinaya alındı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.