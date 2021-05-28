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Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu mera alanında yangın çıktı

28.05.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu mera alanında yangın çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu mera alanında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Yahyalı mezrasında yıldırım isabet eden mera alanında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Keban Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangın, köy sakinlerinin de yardımıyla yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında 50 dönüm mera alanı zarar gördü.

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