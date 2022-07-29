YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ'da yük treni minibüse çarptı

Elazığ'da yük treni minibüse çarptı

29.07.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yük treni minibüse çarptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yük treninin çarptığı minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kovancılar'a seyir halindeki yük treni, Murat köyü mevkisindeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 ABZ 739 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen minibüsün sürücüsü ile araçtaki bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandıElazığ'da 3 kişinin yaralandığı hastanedeki silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Samsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
Ankara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandıAnkara'da trafikte pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 kardeş yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:15
Öğle
12:35
İkindi
16:26
Akşam
19:45
Yatsı
21:17
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekten günde 10.000 adım yürümeniz gerekiyor mu?

Gerçekten günde 10.000 adım yürümeniz gerekiyor mu?

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.