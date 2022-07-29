Elazığ'da yük treni minibüse çarptı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yük treninin çarptığı minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kovancılar'a seyir halindeki yük treni, Murat köyü mevkisindeki hemzemin geçitte sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 ABZ 739 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen minibüsün sürücüsü ile araçtaki bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu.



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