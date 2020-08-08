Elazığ'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, 4 gün önce Sürsürü Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'ndeki dondurmacı dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri çalışanı Emrah D'nin öldürülmesine ilişkin T.Ş. ve N.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.Ş, kasten adam öldürme olayını gerçekleştirdiği, N.D. ise şüphelinin olay yerinden kaçmasına yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da 4 gün önce Sürsürü Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'ndeki dondurmacı dükkanına giren silahlı bir kişi, çalışan Emrah D'ye (21) tabancayla ateş etmiş, göğüs ve boğazına isabet eden kurşunlarla yaralanan genç 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

