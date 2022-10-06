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Elazığ'ın UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stadında sona gelindi

06.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan, Elazığ'ın yanı sıra bölgeye hizmet verecek olan 18 bin 423 seyirci kapasiteli statta saha zemininin çimle kaplanmasıyla son aşamaya geçildi - Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren: "Elazığ stadının yapımında fiziki olarak yüzde 95 seviyesine geldik"

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stadın yapımında sona gelindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda yapımına başlanan UEFA ve FIFA standartlarındaki modern stadın yüzde 95'i tamamlandı.

Statta kütüphane, 7 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, havalı silahlar, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.

Çim saha çalışması gerçekleştirilen stada, serme çim uygulandı. Statta görevliler tarafından her gün çimlerin bakımı yapılıyor.

Yıl sonuna kadar hizmete açılması hedeflenen tesiste, 7 gün 24 saat sosyal ve sportif faaliyet yapılabilecek.

- "İngiltere'deki statlara benziyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine, yeni stadın kente kazandırılması için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Salgın ve deprem nedeniyle kısmen aksayan çalışmaların Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, belediye ve milletvekillerinin gayretiyle bitme aşamasına geldiğini belirten Eren, yeni statta sadece maçların oynanmayacağını, stadın birçok sportif faaliyete ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Statta 23 locanın bulunduğunu, localarda çok konforlu bir şekilde taraftarların maç izleyebileceğini dile getiren Eren, "Taraftarımız bunu hak ediyor. Bu stadın bir özelliği de tribünler sahaya çok yakın. İngiltere'deki statlara benziyor." diye konuştu.

Stada dışarıdan bakıldığında AVM'ye benzediğini aktaran Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki çoğu stadın dış cephesi saçtan oluşur. Takımların renklerine boyanır ama bizim stadımızın dış cephesinde hem çelik hem cam olduğu için AVM'ye benziyor. Kısa süre içerisinde kalan ince işleri de bitirip burada hem takımlarımızı ağırlayacağımız hem de sosyal faaliyetleri icra edeceğimiz yeni bir kompleksi Elazığ'a kazandıracağız."

Stadın merkezde olması dolayısıyla birçok spor branşına da ev sahipliği yapacağını anlatan Eren, stadın Elazığ'a, ülke sporuna ve gençlerine büyük hizmet vereceğini kaydetti.

Elazığ stadı ve yanındaki spor salonunun kentte alınmış en büyük toplu yatırımlar içerisinde olduğuna dikkati çeken Eren, statta çim seriminin bittiğini belirtti.

Eren, "Elektrik, su ve doğal gaz gibi bazı çalışmalar devam ediyor. Elazığ stadının yapımında fiziki olarak yüzde 95 seviyesine geldik. Bu kapasite ile şehrin ve bölgenin en iyi spor komplekslerinden biri olacak." ifadelerini kullandı.

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