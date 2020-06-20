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Elazığ’ın yeni valisi, gelir gelmez sahaya indi

ELAZIĞ HABERLERİ  | 20.06.2020 17:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliğine atanan Vali Erkaya Yırık,hafta sonu demeden sahaya inerek hem konteyner kentleri gezdi, hemde kapalı çarşıdaki esnafı ziyaret etti.Valiler kararnamesi ile Kayseri’nin merkez ilçesi Melikgazi Kaymakamlığı’ndan Elazığ Valiliğine atanan Vali Erkaya Yırık, önceki gün kente gelerek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliğine atanan Vali Erkaya Yırık,hafta sonu demeden sahaya inerek hem konteyner kentleri gezdi, hemde kapalı çarşıdaki esnafı ziyaret etti.
Valiler kararnamesi ile Kayseri’nin merkez ilçesi Melikgazi Kaymakamlığı’ndan Elazığ Valiliğine atanan Vali Erkaya Yırık, önceki gün kente gelerek göreve başladı. Bugün Vali Yırık, ilk olarak konteyner kentlere gitti. Burada kalan vatandaşlarla ile bir süre sohbet eden Yırık, ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra kent merkezine gelerek kapalı çarşı esnafı ile bir araya gelen Vali Yırık, kendisine ikram edilen kentin yöresel ürünlerinden orcik ve pestilin tadına baktı. Ardından Yırık ve beraberindekiler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile eski valilik binasını inceledi.
Konteyner kenti gezdiğini aktaran Vali Erkaya Yırık, “ Gördük ki insanlarımız orada devletimizin yapmış olduğu bu güzel mekanda ikamet ediyor, barınıyor olmaktan mutluluklarını bizlere iletti. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Oradan sonra da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın yaklaşık 1 yıl önce mamur etmiş olduğu kapalı çarşıyı gezme fırsatı yakaladık. 116 esnafımız burada. Envai çeşit ürünlerle gerek yöresel gerekse dışarıdan gelen ürünlerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde esnaflık yapıyorlar” dedi.
Kapalı çarşının Elazığ’ın göz bebeği olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise," Valimizin enerjisi bizlere ümit verdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte hem Elazığ’ımızın sorunlarına çözüme kavuşturabilme adına gece gündüz demeden çalışacağız"dedi.
Vali Yırık’ın makamında oturmadan ayağının tozu ile sahaya indiğini dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise “Biz de onunla birlikte sahaya indik. Biz valimize hayırlı olsunu esnafın içinde demeyi tercih ettik"ifadelerini kullandı.
Vali Yırık’a gezi ve incelemelerinde Milletvekili Bulut ve Belediye Başkanı Şerifoğulları, İl Emniyet Müdür Celal Sel ile diğer kurum amirleri eşlik etti.

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