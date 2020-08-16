Elazığlı genç mucitler, teknoloji atölyesine girebilmek için hünerlerini sergiledi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği uygulama sınavına katılan genç mucitler, hünerlerini gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hizmet veren Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne girmek isteyen 470 ilk ve ortaöğretim öğrencisi için 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu ve Elazığ Gençlik Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda uygulama sınavı düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralının uygulandığı sınav giren öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda, özgün fikirlerini ortaya çıkaran ve teknik bilgilerini kullanabilecekleri projeleri jüri eşliğinde hazırladı.

Mucit adaylarının belirlenen süreçte en iyi proje ve çalışmayı hazırlamak için hünerlerini sergilediği sınavda, jürinin başarılı gördüğü 80 öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne kabul edilecek.

Başarılı öğrenciler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, nanoteknoloji malzeme bilimi ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarında Temel Eğitim Dönemi, Uzmanlık Dönemi ve Takımlar Dönemi olmak üzere 36 ay sürecek ücretsiz eğitim alacak.