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Elazığspor’da teknik direktör Ümit Tekoğlu istifa etti

19.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Elazığspor’da teknik direktör Ümit Tekoğlu istifa etti

Elazığspor’da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik sorumlu Ümit Tekoğlu istifa etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor’da teknik sorumlu Ümit Tekoğlu, son alınan Etimesgut Belediyespor mağlubiyetinin ardından görevini bıraktı.

Elazığspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Etimesgut Belediyespor maçı sonrası görevinden istifa eden teknik direktörümüz Ümit Tekoğlu’nun istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. Teknik direktörümüz Ümit Tekoğlu ve yardımcılarına bugüne kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Tekoğlu, ligin 18. haftasında istifa eden teknik direktör Orhan Kaynak’ın yerine göreve getirildi ve takımın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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