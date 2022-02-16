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Elbeyli Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

16.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elbeyli Belediyesi su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde, su tüketim bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü.

Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, su kullanım bedelindeki KDV oranının düşürüldüğünü belirtti.

Şimşek, "Enflasyonla mücadele kapsamında, su kullanım bedelindeki yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e indirdik." ifadelerini kullandı.

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