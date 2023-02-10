YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Elbistan'da bir genç depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Elbistan'da bir genç depremden 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

10.02.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 102 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ekipleri, çalışmalarını Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binası enkazında sürdürdü.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan 33 yaşındaki Mustafa Sami Şahin ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Şahin, 12 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 102 saat sonra enkazdan çıkarılan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep'te 2 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldıGaziantep'te 2 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Samsun'da evinde kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ve yanındaki kişi öldüSamsun'da evinde kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ve yanındaki kişi öldü
Ankara'daki hastanelerde 190 depremzede tedavi görüyorAnkara'daki hastanelerde 190 depremzede tedavi görüyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Elbistan

Gaziantep Namaz Vakitleri 11 Şubat Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:17
Öğle
12:50
İkindi
15:46
Akşam
18:12
Yatsı
19:28
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.