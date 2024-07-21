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  4. Elçin Sangu ayakkabılarını kenara atıp Çerkes dansı yaptı! Düğünde herkes hayranlıkla izledi

Elçin Sangu ayakkabılarını kenara atıp Çerkes dansı yaptı! Düğünde herkes hayranlıkla izledi

21.07.2024 08:48
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.07.2024 08:48
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Güzel oyuncu Elçin Sangu kuzeninin düğününde çıplak ayak Çerkeslerin yöresel oyunu olan 'Qafe' oynadı. Düğünde tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, becerisiyle sosyal medyada da alkış topladı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Kiralık Aşk gibi yapımlarla öne çıkan Elçin Sangu gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Sosyal medyada aktif olsa da gözlerden uzak kalmayı tercih eden güzel oyuncu kuzeninin düğününde ortaya çıktı.

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Kuzeninin düğününe katılan Elçin Sangu müziğin ritmine kendini kaptırdı. Sahneye çıkarak Çerkeslere özgü dansları çıplak ayak sergileyen güzel oyuncu herkesi kendine hayran bıraktı.

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Qafe dansını sergileyen Elçin Sangu'nun o hallerine "Güzellik ve zarafet", "Ne kadar zarif bir dans", "Çok asil, çok havalı" yorumları yağdı.

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"BEN ÇERKESİM"

Çok inatçı olduğunu söyleyen Sangu dana önce bu özelliğinin kendisine zarar verdiğini belirterek "Ben Çerkesim genimden atamıyorum" demişti.

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Elçin Sangu
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