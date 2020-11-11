Eldeki sarımsak kokusunu anında gideriyor! Paslanmaz çeliği...

Paslanmaz çelik kullanmak, kokuyu limonla maskelemek veya peeling olarak kahve telvesi kullanmak gibi ellerinizden kokuyu gidermenin birkaç farklı yolu var.

PASLANMAZ ÇELİK KULLANIMI

Kokudan kurtulmak için ellerinizi paslanmaz çelikle ovalayın. Akan suyun altında paslanmaz çelik bir kaşık veya farklı bir paslanmaz çelik alet alın. Daha sonra kaşıkla parmaklarınızı ve avuç içlerinizi soğuk su altında kuvvetli bir şekilde ovalayın. Kokunun kaybolmaya başladığını kontrol etmeden önce bunu 1-2 dakika yapın.

LİMON KULLANIMI

. Bazen güçlü bir sarımsak kokusundan kurtulmanın en iyi yolu, onu daha güzel kokan bir şeyle saklamaktır! Bir limonu ikiye bölün ve suyunu cömertçe avucunuza sıkın. Ellerinizi ovalayın. Limon ellerinize güzel bir koku verse de, bu yöntemi dikkatli kullanmak en iyisidir. Limonu eklemeden önce ellerinizde herhangi bir kesik veya kuru cilt olup olmadığını kontrol edin, aksi takdirde cildinizi tahriş edebilir.

KAHVE TELVESİ KULLANIN

Kokuyu gizlemek ve cildinizi pul pul dökmek için kahve telvesi kullanın. 3-4 kahve çekirdeği veya telveyi avucunuza yerleştirin. Ellerinizi nazikçe ovalayın cildinize masaj yapın.