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Eldeki tahrişi azaltan dezenfektan geliştirildi

MALATYA HABERLERİ  | 01.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut: - "Günde 2 ton üretim yapabiliyoruz" - "Dezenfektanın yüzde 71 gibi alkol oranıyla mikroorganizmaları öldürme özelliği var. Koronavirüsün yayılımını engelleme anlamında oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz"

OKAN COŞKUN - Malatya Turgut Özal Üniversitesi, sağlık personeline destek olmak amacıyla sık kullanıma bağlı eldeki tahrişi azaltan dezenfektan geliştirdi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un talimatları doğrultusunda üniversitede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarının sıklıkla kullandığı dezenfektanların elde yarattığı tahrişin azaltılması için çalışmalara başlandı.

Üniversitedeki laboratuvarda çalışan akademisyenler, yaptıkları çalışmayla normal dezenfektanların üretim maddelerine "Propanol 1" ve "Propanol 2" alkolü ekleyerek tahrişi azaltan dezenfektan geliştirdi.

Üretilen dezenfektanlar Sağlık Müdürlüğüne teslim edilerek kentteki hastanelerde görev yapan personele dağıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el hijyeninin önemine dikkati çekti.

Kovid-19 pandemi sürecinde sağlık personelinin zor günler geçirdiğini anlatan Karabulut, "Bu süreçte onlara dezenfeksiyon ve hijyen konusunda yardımcı olmamız gerekiyor. Biz de bunu gözeterek üniversite olarak üretime geçtik." dedi.

Karabulut, dezenfektanlarda bazı dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hem mikrobiyoloji hem de enfeksiyon hastalıkları uzmanları hocalarımız bu konuda sürekli açıklamada bulunuyor. Dezenfektanlarda etil alkol yüzde 70 oranında var ama bu uzun süre kullanıldığında ellerde yıpranma ve el çatlaklarına dönüşüyor. Ellerde kuruma, tahriş ve egzema gibi belirtiler görülebiliyor. Önlemler arasında dezenfektanın içerisine bir şeyler ekleyelim de bu eldeki zarar verici o yıpratıcı durumlar kalksın dedik. İçerisine 'propanol 1' ve 'propanol 2' alkolleri ekledik. Bunların farklı kimsayal özellikleri var. Bu kimyasal özelliklerle alkolün uçuculuğunun süresini ve etkisini uzatıyoruz."

- "Günde 2 ton üretim yapabiliyoruz"

Prof. Dr. Karabulut, dezenfektanın üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenler tarafından geliştirildiğini söyledi.

Üretim kapasitesini artırmak için yoğun bir çalışma dönemi içinde olduklarını belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Günde 2 ton üretim yapabiliyoruz. Elimizde var olan öz kaynaklarımızı gerek Malatya'da gerek Türkiye çapında ihtiyaç olan her yere göndermeye çalışıyoruz. Bunlar üniversitelerin sadece eğitim ve öğretim yapmadığını gösteriyor. Biz duvarları kapalı bir üniversite değiliz. Her zaman ulaşılabilir bir üniversiteyiz. Hocalarımız da çok başarılı işler yapıyor. Bu dezenfektanın da üretim kapasitesinin artırılması için etken maddelerin teminini artırarak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz. Dezenfektanın yüzde 71 gibi alkol oranıyla mikroorganizmaları öldürme özelliği var. Koronavirüsün yayılımını engelleme anlamında oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz."

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