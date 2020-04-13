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Eldiven ve maskeler için atık kutuları yerleştirildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde korona virüsünden dolayı maske ve eldiven kullanan vatandaşların bunları atması için atık kutuları yerleştirildi.Besni Belediyesi tarafından çöp kutularının yanına eldiven ve maske atılması için atık kutuları yerleştirildi.

Eldiven ve maskeler için atık kutuları yerleştirildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde korona virüsünden dolayı maske ve eldiven kullanan vatandaşların bunları atması için atık kutuları yerleştirildi.
Besni Belediyesi tarafından çöp kutularının yanına eldiven ve maske atılması için atık kutuları yerleştirildi. Korona virüsüyle birlikte kullanımı artan maske ve eldivenlerin doğaya ve sağlığa zararlı olmaması için çöp kutularının yanına atık kutusu bırakıldı.
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, “Korona virüs nedeniyle kullanımı artan maske ve eldivenler için ilçemizin çeşitli noktalarına tıbbi atıklar için kutular yerleştirdik. Halkımız kullandıkları eldivenleri ve maskeleri bu kutulara atarak, virüsün daha çok yayılmasına mahal vermemiş olacaklardır” ifadelerini kullandı.

Eldiven ve maskeler için atık kutuları yerleştirildi

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