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Elektrik arıza ekipleri karlı arazide kesintisiz enerji için çaba harcıyor

28.01.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve çevre illere hizmet veren YEDAŞ personeli, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köylerde gece gündüz demeden, yıkılan elektrik direkleri ve zarar gören yüksek gerilim hatlarını onararak enerji iletiminin aksamaması için mücadele veriyor

MUSTAFA ÇAVUŞ / VEYSEL ALTUN - Samsun ve çevresindeki illerde hizmet veren elektrik arıza ekipleri, karın etkili olduğu köylerde zorlu kış şartlarında kesintisiz enerji sağlanması için yoğun mesai yapıyor.

Samsun'un yanı sıra Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'a hizmet sağlayan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onararak vatandaşların karanlıkta kalmaması için çalışıyor.

Çetin kış şartlarının yaşandığı bölgede görev yapan personel, yıkılan elektrik direkleri ve zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarıyor, direklerdeki buzları temizleyip enerji iletiminin aksamasının önüne geçmek için mücadele veriyor.

Gece gündüz demeden her türlü olumsuz hava koşullarına rağmen yüksek gerilim hatlarında direklere çıkan görevliler, kesinti yaşanan yerleri kısa sürede yeniden enerjiyle buluşturuyor.

Elektrik bakım personeli Rasim Sağlam, AA muhabirine, vatandaşlara enerji verebilmek için kar kış demeden görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Zorlu kış şartlarında enerji kesintilerini onarmaya çalıştıklarını anlatan Sağlam, şunları ifade etti:

"Elektrik hatlarında arızaları gidermeye çalışıyoruz. Birçok köyde yaşanan elektrik kesintisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir metreyi aşan kar, işimizi daha da zorlaştırıyor. Elektrik direklerine ulaşmakta zorlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü köylerimizde çocuklar, yaşlılar ve hastalar var. Yarıyıl tatili nedeniyle köylerde vatandaşlar daha yoğun. Bir an önce vatandaşlarımızın elektriğini vermek için çalışıyoruz. Bütün ekiplerimiz şehirde ve kırsalda gece gündüz demeden çalışıyor."

Elektrik mühendisi Onur Akdağ da kimi zaman paletli araçla kimi zaman da uzun süre yürüyerek vatandaşlara elektrik sağlayabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

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