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Elektrik arızasını giderdiler, tipide mahsur kaldılar

17.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta elektrik arızasını gideren ÇEDAŞ ekipleri dönüş yolunda tipiye yakalanarak bin 900 rakımlı köyde mahsur kaldılar.

Sivas’ta elektrik arızasını gideren ÇEDAŞ ekipleri dönüş yolunda tipiye yakalanarak bin 900 rakımlı köyde mahsur kaldılar. Mahsur kalan çalışanlar kısa sürede İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldılar.
Edinilen bilgilere göre olay Sivas’ın Kangal İlçesi bin 900 rakımlı Aktepe köyünde meydana geldi. Köydeki elektrik arızasını gideren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) çalışanları dönüş yolunda tipiye yakalanarak karda mahsur kaldılar. Kangal İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım isteyen 4 çalışan kısa sürede mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak yoluna devam ettiler.

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