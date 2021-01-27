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  4. Elektrik çarpması sonucu kol kası yanan hastanın umudu, bacaktan kas nakliyle canlandı

Elektrik çarpması sonucu kol kası yanan hastanın umudu, bacaktan kas nakliyle canlandı

27.01.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Hasta Zeynel Çetin: "Bacağımdan alınarak, koluma nakledilen kasın 10 ay sonra yavaş yavaş faydasını gördüm. Fizik tedavi sonucunda kolumun işlevini artıracağına ve bana daha çok faydası olacağına inanıyorum"

Kırıkkale'de 4 yıl önce elektrik akımına kapıldığı için sol elini kullanamayan Zeynel Çetin, kas nakliyle kolunu yeniden hareket ettirmenin sevincini yaşıyor.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında evinde tamirat yaptığı sırada elektrik akımına kapıldığını, sol kolunda "kas yanması" meydana geldiğini söyledi.

Ankara'da bir süre tedavi gördüğünü, daha sonra Kırıkkale'de özel bir hastanede tedavisine devam edildiğini belirten Çetin, şöyle devam etti:

"Kolum bana bir yük oluşturuyordu. Koldan ziyade bir ağırlıktı. Operasyonla bacağımdan kas alınarak koluma nakledildi. Şu an kolum yük olmaktan çıktı. Kolumu artık biraz daha kendi organımmış gibi hissediyorum. Ameliyatım 12 saat sürdü. Ameliyattan sonra eve gittim. Bacağımdan alınarak, koluma nakledilen kasın 10 ay sonra yavaş yavaş faydasını gördüm. Fizik tedavi sonucunda kolumun işlevini artıracağına ve bana daha çok faydası olacağına inanıyorum. Şu anki psikolojim ile önceki psikolojim çok farklı, ölüp yeniden dirildiğimi hissediyorum. Ameliyattan sonra yavaş yavaş kendime olan güvenim arttı. Ben demiyorum ki boks maçı yapacak durumdayım ama şu an eskisinden daha iyiyim, iyileşmemde katkısı olanlara teşekkür ederim."

Operasyonu gerçekleştiren Dr. İbrahim Kasapoğlu da başlangıçta kolunu oynatamayan hastaya, 12 saatlik operasyonla bacaktan kas naklettiklerini anlattı.

Operasyon neticesinde hastanın kolunu yavaş yavaş kaldırabildiğini ifade eden Kasapoğlu, "Amacımız, bu tür ameliyatlarla kol ve bacak fonksiyonunu kaybetmiş hastaların umutsuz olmadığını göstermek. Böyle durumlarda mutlaka yapılacak bir şeyler var. Hastamızın kendisi de çok azmetti. Çok büyük bir ameliyat geçirdi ve çok şükür istediğimiz sonucu aldık.'' diye konuştu.

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