Elektrik dağıtım sektörü için iş güvenliği yol haritası belirlendi

Çalışma sırasında, kazaların mevcut teknik ve idari temel neden analizini, kaynaklarını ve kapasitelerini, kazaların tekrar olmasını önlemeye dönük düzeltici eylemlerin kalitesini değerlendirmeye yönelik birçok toplantı, çalıştay, video konferans ve yerinde incelemelerin yapıldığı saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Elektrik dağıtım sektöründeki şirketlerin uygulamaları ile çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının yanı sıra elektrik dağıtım ağı kalitesinin geliştirilmesine odaklanılan çalışmada, Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinden sağlanan kaza verileri değerlendirilerek nedenleri araştırıldı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle hayata geçirdiği "Türkiye'de Elektrik Dağıtım Sektöründe Kaza Kök Neden Analizi ve Nedensellik İlişkisi" projesinin final raporunu, bu yıl "Vizyon Sıfır" temasıyla üçüncüsü düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde tanıttı.

ANTALYA (AA) - Elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için Türkiye'deki 21 dağıtım şirketinden sağlanan kaza verileri analiz edilerek, iş güvenliğine ilişkin yol haritası belirlendi.

- Kazaların azaltılması için "İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi" hazırlanmalı

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek için kaza kök neden analizleri yapılan çalışmada, elektrik arkı, yüksekten düşme, motorlu araç kazaları, elektrik çarpması, malzemenin sıkıştırması veya malzemeye sıkışma ile cisimlerin arasına sıkışma, önemli iş kazalarının en yaygın doğrudan sebepleri olarak sıralanıyor.

Çalışmaya göre, elektrik dağıtım sektöründe iş kazalarının doğrudan nedenleri arasında elektrik çarpması kaynaklı ölümler ilk sırada bulunuyor.

İş kazalarının en aza indirilmesi için geliştirme alanlarının ve alınması gereken aksiyonların ortaya konulduğu çalışmada, "İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi" geliştirmenin kazaların tekrar gerçekleşmesini önleme sürecindeki önemine dikkat çekiliyor.

Çalışmada, kaza araştırma ekiplerinin eğitiminin, kaza araştırmalarının derinleştirilmesi, kök nedenlerin tespiti ve güçlü düzeltici aksiyonların önerilmesi için uygulanabilecek doğrudan eylemlerden biri olduğuna işaret ediliyor.