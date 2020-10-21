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Elektrik kesilince artık panik yapmayacaksınız! Bu püf noktası taze tutuyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Elektrik kesintisi oldukça rahatsız edici olabilir, özellikle buzdolabınız çalışmayı bıraktığında yiyeceklerinizin çok çabuk bozulmasına neden olur. Ancak elektrik kesintisi durumunda ne yapılacağına dair net bir plana sahip olmak yemeğinizi kurtarabilir. Bir dahaki sefere elektrik kesildiğinde ürünlerinizi ve sinirlerinizi korumanıza yardımcı olacak bazı kolay ve basit yolları öğrenmek için okumaya devam edin.

Elektrik kesilince artık panik yapmayacaksınız! Bu püf noktası taze tutuyor

lektrik kesintisi sırasında yiyeceklerinizi olabildiğince taze ve güvende tutmanıza yardımcı olabilecek püf noktalarıhazırladık.

TERMOMETRE KOYUN

Cihaz termometreleri, elektrik olmadığında buzdolabınızdaki ve dondurucunuzdaki yiyeceklerin sıcaklığını kontrol etmenize yardımcı olur. Bununla birlikte dolap kapağınızın kapalı olduğundan emin olun. Kapıları kapalı tutarsanız, buzdolabındaki yiyecekler buzdolabında 4 saate, tam derin dondurucuda 48 saate ve yarı dolu dondurucuda 24 saate kadar taze kalabilir.

SU ŞİŞELERİNİ DONDURUN

Dondurucuda birkaç su şişesini dondurun ve ardından buzdolabındaki yiyeceklerin yanına koyun. Yiyecekleri buzdolabından taze saklamanız gerektiğinde bir soğutucu kullanmak işinize yarayabilir. Özellikle elektrik kesintisinin uzun sürebileceğini fark ettiğinizde, biraz blok buz veya donmuş jel paketleri satın almak da iyi bir fikir olabilir.

YİYECEKLERİ DONDURUCUYA KOYUN

İhtiyaç duymayabileceğiniz yiyecekleri daha uzun süre güvende tutmak için hemen buzdolabından dondurucuya taşımayı düşünün. Bunlar, taze et ve kümes hayvanlarını ve hatta sütü içerebilir.


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