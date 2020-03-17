YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Elektrik kontağı tavukhaneyi küle çevirdi

Elektrik kontağı tavukhaneyi küle çevirdi

BURSA HABERLERİ  | 17.03.2020 19:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir tavukhane küle döndü.Bugün saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesi’nde damızlık üretimi yapan bir tavukhanede elektrik kontağından yangın çıktı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan yangında bir tavukhane küle döndü.
Bugün saat 16.30 sıralarında Ayaz Mahallesi’nde damızlık üretimi yapan bir tavukhanede elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede tavukhaneyi saran yangın tesisi kullanılamaz hale getirdi. Olay sırasında tavukhanenin boş olduğu ve gelecek yeni damızlıklar için temizlenip bekletildiği öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yangın tamamen söndürülürken, tesis kullanılamaz hale geldi. Zamanında müdahale yangının bitişikteki binalara sıçramasına mâni oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı Game of Thrones yıldızından kötü haber! O da Koronavirüse yakalandı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Gurbetçiler köylerine yemekhane yapıtırdı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Hisarcıklı esnaftan şehitler için lokma hayrı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Zabıtadan Korana virüs alarmı

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Köyde Korona virüsüne karşı dezenfektan çalışması

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Asırlık şifalı hamamlar Korana virüs tedbirleri nedeniyle kapatıldı

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Kaymakam ve başkan esnafları ziyaret etti

Bursa Namaz Vakitleri 17 Mart Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
13:17
İkindi
16:39
Akşam
19:19
Yatsı
20:38

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Mart Salı

Akasya Eczanesi
Osmangazi
Antik Eczanesi
Osmangazi
Arzu Eczanesi
Nilufer
Berkin Eczanesi
Nilufer
İskeçe Eczanesi
Osmangazi
İvazpaşa Aydın Eczanesi
Osmangazi
Kaplan Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Harmancık tarımda ayva ile markalaşacak

Harmancık tarımda ayva ile markalaşacak

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.