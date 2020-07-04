YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Elektrik yatırımlarına temiz kaynaklar damga vurdu

Elektrik yatırımlarına temiz kaynaklar damga vurdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Türkiye'de bu yıl ocak-nisan döneminde yaklaşık 416 megavat elektrik kapasitesi devreye alındı - Bu kapasitenin tamamını yenilenebilir enerji santralleri oluştururken, hidroelektrik santralleri 212 megavat kurulu güçle ilk sırada yer aldı

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Türkiye'de yılın ilk 4 ayında elektrikte yaklaşık 416 megavat kurulu güç devreye alınırken, bu kapasitenin tamamını yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl ocakta 40,3 megavat, şubatta 43 megavat, martta 153,8 megavat ve nisanda 178,4 megavat ilave elektrik kapasitesi sisteme eklendi.

Söz konusu 4 aylık dönemde sisteme giren toplam kapasitenin 212 megavatını hidroelektrik santralleri (HES) oluştururken, bunu 172,5 megavatla rüzgar enerjisi santralleri (RES) takip etti.

Biyokütle, atık ısı ve jeotermal santrallerin toplam kapasitesi 21 megavat, güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi ise 10,05 megavat seviyesinde gerçekleşti.

Böylece, 416 megavatı bulan bu kapasitenin tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden sağlandı ve 35 elektrik ünitesinde elektrik üretimi başladı.

- Siirt'te HES, İzmir'de RES

Bu dönemde en büyük elektrik üretim ünitesinin devreye alındığı il 151,5 megavat HES ile Siirt oldu. Toplam 67 megavat RES kapasitesinin devreye alındığı İzmir ise ikinci sırada yer aldı.

Manisa 36 megavat RES kapasitesiyle bu illeri takip ederken, Bingöl'de 33,5 megavat HES, Bilecik'te ise 17,2 megavat RES kapasitesi sisteme girdi.

Bu yılın ocak-nisan döneminde devreye alınan elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 58,1 geriledi. Söz konusu düşüşte termik santraller etkili oldu.

Geçen yılın aynı döneminde sisteme giren 995 megavatlık ilave kurulu gücün 786,5 megavatını termik santraller oluştururken, bu yıl devreye giren kapasitede termik santral yer almadı.

Öte yandan, 2019'un aynı döneminde devreye giren toplam kapasitenin yüzde 21'lik kısmı ise yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Pursaklar’a Mahalle Konakları

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:32
Sabah
05:30
Öğle
13:14
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Virüs kaynaklı enfeksiyonlara propolis bariyeri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.