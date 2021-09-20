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Elektrikli araçların kornasında "Made in Türkiye" imzası

20.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 40 yıldır araç kornası üreten, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2018'de uzaya yolladığı Roadster model araçta da ürünü bulunan firma, son dönemde elektrikli araç üreticilerinin tedarikçisi oldu - Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal: - "Elektrikli araçlarda bir numaralı oyuncuyuz. ABD'li Tesla ve Çin'deki Xpeng'in kornasını biz üretiyoruz. Yerli aracımız TOGG'un kornasını da biz sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek yolumuza devam edeceğiz"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'dan otomotiv devlerine 40 yıldır korna ihraç eden firmanın ürünleri, dünyanın en önemli elektrikli araç üreticileri tarafından da tercih ediliyor.

Kentte 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan firma, bugüne kadar ürettiği yaklaşık 110 milyon kornanın yüzde 80'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Çin'de de yatırım yapan ve sadece Bursa fabrikasında yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden firma, aralarında Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai, Opel ve Ford gibi markaların da bulunduğu birçok otomotiv üreticisinin bu alandaki ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Otomotiv endüstrisinin yanı sıra tren ve gemi için de korna üreten firmanın ürünü, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2018'de uzaya yolladığı Roadster model araçta da kullanıldı.

Son dönemde dünyanın önemli elektrikli araç üreticilerine tedarikçi olan Seger AŞ'nin Yönetim Kurumu Başkanı Selim Baykal, AA muhabirine, 40 yıldır korna sistemleri üzerine üretim yaptıklarını söyledi.

Dünyada korna sektöründe fazla firmanın bulunmadığını belirten Baykal, 70 ülkeye ürün ihraç ettiklerini dile getirdi.

- "Uzayda bile bir tane de olsa ürünümüz bulunuyor"

Baykal, bundan sonraki süreçte pazar payını daha da artırmayı planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Firmamız tarafından 40 yılda yaklaşık 110 milyon korna üretildi. Ürün gamımızda pek fazla rakibimiz yok. Avrupa'da 3, dünya genelinde ise 10-12 firma bu pastayı paylaşıyor. Elektrikli araçlarda ise pazar payı olarak bir numarayız. Bu payımızı daha da artırmayı, ürünlerimizi daha çok firmayla buluşturmayı planlıyoruz. Uzayda bile tek de olsa ürünümüz bulunuyor. Bununla gurur duyuyoruz. Sadece korna değil, aydınlatma grubunda da faaliyet göstermeye başladık. Bu alanda da belirli bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz."

Elektromekanik, elektronik, havalı ve geri vites kornası gibi birçok ürünü imal ettiklerini aktaran Baykal, son dönemde elektrikli araçlar için yoğun üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Baykal, "Elektrikli araçlarda bir numaralı oyuncuyuz. ABD'li Tesla ve Çin'deki Xpeng'in kornasını biz üretiyoruz. Yerli aracımız TOGG'un kornasını da biz sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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