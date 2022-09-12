Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası etkinliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ilk kez 2019 yılında düzenlenen LeasePlan Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası etkinliğini üçüncüsü, 10-11 Eylül tarihleri arasında, İstanbul’da gerçekleştirildi.

LeasePlan açıklamasına göre, geleceğin teknolojileri günümüzde artık her zamankinden daha yaygın bir hale geldi. Çevreci, sessiz ve çekici elektrikli otomobiller de bunların en başında geliyor. Otomotiv sektörü mobiliteye evrilirken, Türkiye’de de elektrikli araçların deneyimlenmesi ve tüketicinin daha yakından inceleyerek bilinçlendirilmesi için önemli adımlar atılıyor.

LeasePlan’in ana sponsor, Garanti BBVA’nın finans sponsoru olduğu Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası etkinliğini, aralarında Honda, Eurosia Marine Services, SKYWELL, BMW, Renault, Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai, E-Garaj, XEV, MG, ABB, Castrol On, Suzuki, Lexus, Dualtron, Enisolar, CW Enerji, G Charge, Gersan, RS Otomotiv Grubu ve Enterprise gibi birçok farklı markanın destekleriyle, Electric Hybrid Cars Dergisi ile Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından düzenlendi.

Etkinlikte, Türkiye’de pazara sunulan modellerden henüz Türkiye’de satışa sunulmayan modellere kadar birbirinden özel elektrikli ve hibrit araç yer aldı. Aynı zamanda, üniversitelerin ve girişimcilerin katılımıyla yerli projeler de misafirlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik kapsamında, 4 bin 600’e yakın otomobil ve teknoloji meraklısı ziyaretçi hafta sonu boyunca elektrikli araçları pist üzerinde deneyimleme şansı buldu. Bununla birlikte, drone yarışları, otonom araç parkuru ve solar destekli şarj üniteleri gibi birçok farklı etkinliğe katılım sağlandı.

-"Filomuzda 2030 yılında sıfır karbon emisyonu hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, şunları kaydetti:

"Dünyamızın kaynakları ne yazık ki tüketim hızımıza yetişemeyecek kadar kısıtlı. Hepimizin hem bireysel hem de kurumsal olarak üstüne düşen sorumluluklar var. Leaseplan olarak çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabilecek bir dünya için sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. 2017 yılında Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan EV100 girişiminin kurucu üyelerinden biriyiz ve global olarak finanse edilen filomuzda 2030 yılında sıfır karbon emisyonu hedefliyoruz. Electric Hybrid Cars Dergisi ile TEHAD öncülüğünde düzenlenen bu organizasyonun çevreye saygılı ve sıfır emisyonlu araçların ülke çapında yaygınlaşması bakımından önemli bir rol üstlendiğine inandığımız için destekliyoruz."

