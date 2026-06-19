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Eleştirilerin hedefi olmuştu! Montella'dan sert tepki: "Onlardan daha Türk'üm"

Millilerimiz Dünya Kupası'na istediği gibi başlayamamış ve Avustralya'ya 2-0 mağlup olmuştu. Mağlubiyetin ardından spor medyasından bazı isimler oyuncuları ve hocayı ciddi şekilde eleştirmişti. Vincenzo Montella bu eleştirilere tepki gösterdi ve "Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum" dedi.

Eleştirilerin hedefi olmuştu! Montella'dan sert tepki: "Onlardan daha Türk'üm"
Melih Kadir Yılmaz

Dünya Kupası serüvenine 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takımımız eleştirilerin hedefi olmuştu. Spor kamuoyundan bazı isimler futbolcular ve hoca üzerinden sert eleştirilerde bulunmuştu.

Eleştirilerin hedefi olmuştu! Montella dan sert tepki: "Onlardan daha Türk üm" 1

"KAOS YARATIP ZARAR VERMEK İSTEYENLERDEN DAHA ÇOK TÜRK OLDUĞUMA İNANIYORUM"

Eleştirilere teknik direktör Vincenzo Montella'dan tepki geldi. Paraguay maçı öncesi kameraların karşısına çıkan Montella sert şekilde hedef alınmalarına tepki gösterdi ve "Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyen insanlardan daha çok Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele veriyorum" dedi.

Eleştirilerin hedefi olmuştu! Montella dan sert tepki: "Onlardan daha Türk üm" 2

"İLK MAĞLUBİYETTE BUNU YIKMAYA ÇALIŞAN BİR SİSTEM OLMASI BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Avustralya karşısında alınan mağlubiyete çok üzüldüklerini aktaran Montella şunları söyledi:

"Ben aslında Türk'üm. Biliyorsunuz, 5 yıldır buradayım. Duygusallığı tam anlamıyla biliyorum, Türkiye'de yaşayacağımız duyguları. Çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Eklemem gereken bir konu var: 3 yıldır burada güzel işlere imza atıyoruz. Futbolcularla beraber başarılara koşuyoruz. Dünyada takdir edilirken kendi ülkemizde bu kadar takdirden uzak olmamız ve ilk mağlubiyette bunu yıkmaya çalışan bir sistem olması beni çok üzüyor. Kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz"

"BU BENİ ETKİLEMİYOR"

Oyunculara yapıcı eleştiriler yapılması gerektiğini dile getiren tecrübeli Montella, "Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Vincenzo Montella
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