"Eli tutulmayan" ağa bu yıl da Kırkpınar ağalık ihalesine girecek

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 13 kez güreş ağalığı yapan, 3 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da adaylığını koyuyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 5 milyon 304 bin lira ödedi. Ağa, ihale bedellerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve eğitime katkılarıyla da hem güreşe hem kente katkı sunuyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü üç kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek üç altın kemerli ağası olarak tarihe geçti.

Rekortmen güreş ağası Seyfettin Selim, AA muhabirine, gerçek bir güreş sevdalısı, kendisini yağlı güreşlere vakfedecek bir ağa adayı çıkana dek ağalığı bırakmaya niyetinin olmadığını söyledi.

Ömrü el verdiğince güreşlere hamilik yapmaya devam edeceğini ifade eden Selim, şunları belirtti:

"Kırkpınar'a ağa adayı çıkacak kardeşlerimiz de önce Kırkpınar'a, ata sporu güreşe sevdasını verecek, sadece parasını değil. Onun için biz burayı tabii ki hep söylüyorum, iyi birisi çıkar karşıma, bu işi yapacak, sevecek, gönlünü verecek, bırakırız. Daha önce iki sefer bıraktık birinde geri döndü, ağalığı alan kardeşimiz bıraktı biri de bir sene yaptı, bıraktı. Biz 13 seneden beri bu işi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu sene yine adayız, rakip çıksa da çıkmasa da adayım, güvenmediğim, güreş camiasının tanımadığı biri aday olursa da ağalığı vermem kolay kolay."

Selim, Kırkpınar ağası olarak sadece ağalık ihalesiyle yetinmediğini Sakarya'da İstanbul'da nasıl eğitime, kültüre desteği varsa Edirne'ye de aynısını yaptığını belirtti.

Selim, hayalinin ise Kırkpınar Er Meydanı'nın revizyonuna katkı sunmak ve tesise adını vermek olduğunu vurguladı.

- Nasıl ağa olunuyor?

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve müsabakalara gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü artık Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor.

İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.

- Salgın nedeniyle ağalık Meclis kararıyla verildi

Edirne Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısında Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında önemli kararlar alınmıştı.

Salgın nedeniyle yapılamayan 2020 yılı güreşlerinde hem başpehlivanlık hem de güreş ağalığı haklarının korunması gündeme gelmişti.

Mecliste, Ali Gürbüz'ün 2020 yılı başpehlivanı, Seyfettin Selim'in de güreş ağası olması kararı verilmişti. Her iki güreş müessesinde altın kemer verilmesi konusunda gerekli olan "üst üste 3 yıl" kuralında 2020 yılının dikkate alınmayacağının altı çizilmişti.

2008-2021 yılları arasında ağalık koçunun satış bedelleri şöyle:

Ağalık ihale yılı

İhaleyi alan ağa

Ağalık bedeli

2008

Seyfettin Selim

400 bin lira

2009

Seyfettin Selim

250 bin lira

2010

Seyfettin Selim

322 bin lira

2011

Seyfettin Selim

222 bin lira

2012

Seyfettin Selim

200 bin lira

2013

Süleyman Mecek

807 bin lira

2014

Seyfettin Selim

522 bin lira

2015

Seyfettin Selim

361 bin lira

2016

Seyfettin Selim

400 bin lira

2017 (iptal edildi)

Ahmet Çetin

1 milyon 522 bin lira

2017

Seyfettin Selim

222 bin lira

2018

Seyfettin Selim

722 bin lira

2019

Seyfettin Selim

661 bin lira

2020

Seyfettin Selim

Belediye Meclis kararıyla

2021

Seyfettin Selim

1 milyon 22 lira

