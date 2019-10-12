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Elif Güneri 81 kiloda finalde

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 12.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Rusya'da devam eden Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan milli sporcu Elif Güneri, finale yükseldi.

Elif Güneri 81 kiloda finalde

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından Elif Güneri de adını finale yazdırdı.

81 kilo yarı final müsabakasında Vietnamlı Huong Ngyuen Thi'yi mağlup eden Elif Güneri, şampiyonada finale yükselen üçüncü milli sporcu oldu. Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo) ve Elif Güneri, yarın altın madalya için ringe çıkacak.

Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva, Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang, Buse Naz Çakıroğlu da bir diğer Rus sporcu Liliya Aetbaeva ile finalde karşılaşacak.

Dünya Şampiyonası'nda final müsabakaları TSİ 11.00'de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Elif Güneri Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası

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