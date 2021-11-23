Elif ve Merve öğretmenin futbol aşkı

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da beden eğitimi öğretmenleri 41 yaşındaki Elif Bölen ve 31 yaşındaki Merve Tekkalmaz, okuldaki mesaileri dışında yeşil sahada takımlarının başarısı için ter döküyor.

Genç yaşlarda merak salıp daha sonra profesyonel olarak futbol oynamaya başlayan Bölen ve Tekkalmaz, Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Tekirdağspor'da top koşturuyor.

Gündüz okulda öğrencilerine eğitim veren futbolcu öğretmenler, haftanın 3 günü de takımlarının antrenmanına katılıyor.

- Elif Bölen: "Futbol bana mutluluk veriyor"

Elif Bölen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolun kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Futbol oynamanın kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü anlatan Bölen, küçük yaşlarda başladığı futbolda üniversite yıllarında profesyonelliğe geçtiğini belirtti.

Motivasyonu yüksek kişilerin sevdikleri işi yapmalarında hiçbir şeyin bu isteğe engel olamayacağını ifade eden Bölen, şunları kaydetti:

"Küçük yaşlardan beri futbola merakım vardı. Severek futbol oynuyordum. Daha sonra üniversitede futbol takımına girdim ve o zaman beri sürekli futbol oynamaya devam ettim. 2,5 yaşında kızım var ama yine de fırsat oluşturup, çok sevdiğim futbola devam ediyorum. Futbol oynamak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Kadınlar ligi biraz geri planda ama biz kadınlar olarak kendimizi daha iyi ifade etmek, sahada da kendimiz göstermek için güzel şeyler yapabiliyoruz. Kazanma hırsı, teknik beceri ve mücadeleyi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ligi namağlup tamamlayıp 2. Lig'e çıkmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Takımımda mutluyum burada oynayabildiğim kadar devam sonra futbolu bırakırım diye düşünüyorum."

- Merve Tekkalmaz: "Bence kadınlar hayatın, sporun içinde olmalı her zaman"

Merve Tekkalmaz da kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine inandığının altını çizdi.

Önceleri babasının oynamasına izin vermediği futboldan kopmadığını aktaran Tekkalmaz, "2006 yılından bu yana futbolun içerisindeyim. İlk başladığımda zorlandım ve şartlar şimdiki gibi değildi. Şu an yetişenler çok daha şanslı. Ben başladığımda kadın futbol takımları sayılıydı, yeni yeni kadın futbolu hareketlenmeye başlıyordu. Şimdi baktığımızda birçok şehirde kadın futbol takımları var. Şu an kadın futbolu çok güzel yerlere gidiyor." diye konuştu.

Yeşil sahalarda daha çok kadının olmasının kadın futbolunun geleceği için güzel bir gelişme olacağını vurgulayan Tekkalmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bence kadınlar hayatın, sporun içinde olmalı her zaman. Sahada 'her zaman biz de varız' diyerek mücadele ediyoruz. Bazen futbol okul temposu yoruyor ama bir tutku olduğu için yorgunluk hissetmiyorum. Sahaya geldiğimde bütün yorgunluğumu atmış gibi hissediyorum. Takımımla birlikte bir başarı yakalayarak üst liglerde yer almak istiyoruz. Mahalle aralarında futbol oynayan kızlarımızı takımlara kazandırırsak onlar için de kadın futbolunun geleceği için de çok daha yararlı olacaktır. Artık büyük takımların da kadın futbol takımları kurulmaya başladı. Bu da önümüzdeki yıllarda kadın futbolunun gelişmesine ivme kazandıracaktır."

