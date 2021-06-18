Elite 4. sezon ne zaman çıkacak? Elite 4. sezon fragmanı yayınlandı! İşte Elite oyuncuları...

Online dizi ve film izleme platformu olan Netflix'de yayınlanan Elite dizisi araştırılıyor. Gençlik dizisi olan "Elite" ülkemizde de sevilerek izleniyor. Dizinin başrollerinde Maria Pedraza ve Miguel Herrán bulunuyor. "Elite 4. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Elite 4. sezon fragmanı yayınlandı! Elite dizisi 18 Haziran 2021 Cuma yayınlandı. Peki Elite nasıl izlenir? Elite nereden izlenir? İşte Elite oyuncuları...
Elite dizisinin 4. sezon 18 Haziran 2021 tarihinde seyircileriyle buluştu.
İşte Elite 4. sezon fragmanı:
Elite izlemek için Netflix üyeliğiniz olması gerekiyor. Eğer Netflix'e üye değilseniz siteye giriş yapıp üye ol kısmına tıklayarak ve talep edilen bilgileri girerek kolayca üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra arama kısmına istediğiniz dizinin veya programın adını yazıp izleyebilirsiniz.
Elite dizisinde ülkenin en iyi okuluna giden, işçi sınıfı aileden gelen üç öğrencinin hayatı konu alınıyor. Las Encinas, İspanya'nın en prestijli okulları arasındadır. Ülkede yaşanan depremin birçok okulu yıkması sonucunda eğitim hayatına devam edemeyen öğrenciler diğer okullara gönderilir. Böylece işçi sınıfından gelen üç çocuk ülkenin en prestijli okullarından birine gitmeye başlar.
Bu durum karşısında mutluluk duyan üç gencin hisleri zamanla değişir. Sınıf farkından doğan polemikler git gide kızışır. Öte yandan sınıftan bir kişinin cesedinin bulunması ortamı iyice gerer. Olay sonucunda tüm öğrenciler polis tarafından sorgulanır. Suçluların kim olduğu ise merak konusudur.
Maria Pedraza Rolü : Marina
Miguel Herrán Rolü : Christian
Jaime Lorente Rolü : Nano
Danna Paola Rolü : Lu
Itzan Escamilla Rolü : Samuel
Miguel Bernardeau Rolü : Guzman
Álvaro Rico Rolü : Polo
Mina El Hammani Rolü : Nadia
Ester Expósito Rolü : Carla
Omar Ayuso Rolü : Omar
Arón Piper Rolü : Ander
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